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18 декабря • обновлено в 05:32
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Как изменились звезды популярных сериалов 2000-х: фото тогда и сейчас

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Еще несколько лет назад их знали все: лица этих актеров постоянно мелькали на телеэкранах. Многие боготворили их, подражали им, стремились перенять их стиль и привычки.

OBOZREVATEL покажет, как изменились звезды популярных сериалов 2000-х.

Елена Корикова, "Бедная Настя"

Актриса Елена Корикова, известная по главной роли в сериале "Бедная Настя", как утверждают ее поклонники, изменилась до неузнаваемости. Так, недавно она выставила на личной странице в Instagram ролик, в котором предстала без макияжа. Многие пользователи написали, что "бедная Настя уже не та" и что "ей нужно сменить косметолога".

Елена Корикова

Елена Корикова

Нелли Уварова, "Не родись красивой"

Сериал "Не родись красивой" смотрело все постсоветское пространство. Все болели за Катю Пушкареву и наблюдали за тем, как из "дурнушки" девушка превратилась в красавицу. Сегодня актриса Нелли Уварова заметно поправилась и побрилась практически налысо. К слову, она продолжает активно сниматься в кино и играет в театре.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

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Павел Майков, "Бригада"

А вот имя Павла Майкова, сыгравшего в "Бригаде" хитрого и расчетливого Витю Пчелкина, сегодня не так часто появляется на экранах. За эти годы сильнее всего он запомнился зрителям сериала "Солдаты", где сыграл нервного и строгого капитана Кудашова. В 2015 году Майков снялся в нашумевшем сериале "Измены", а в 2016 — в многосерийной комедии "Вы все меня бесите".

Павел Майков

Павел Майков

Сергей Безруков, "Бригада"

Для Сергея Безрукова "Бригада" стала трамплином, мгновенно вознесшим актера к вершинам славы. Сегодня он — один из самых авторитетных актеров российского кинематографа. В его фильмографии значатся роли Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Александра Пушкина и другие.

Сергей Безруков

Сергей Безруков

Наталья Бочкарева, "Счастливы вместе"

С момента выхода последней серии сериала "Счастливы вместе", в котором Наталья Бочкарева сыграла одну из главных ролей, прошло 6 лет. Актриса перекрасилась в темный цвет и похудела на 60 килограмм. К слову, недавно звезда попала в скандал связанный с наркотиками.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Алексей Серебряков, "Штрафбат"

Алексей Серебряков, сыгравший главную роль в "Штрафбате" переехал жить в Канаду со своей женой и приемными детьми. Отметим, что недавно он обвинил РФ в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн".

Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, актриса Юлия Захарова, звезда сериала "Счастливы вместе" сильно изменила внешность. Так, артистка заметно прибавила в весе, сменила имидж и подобрала другую прическу.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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