Как изменились звезды популярных сериалов 2000-х: фото тогда и сейчас

Еще несколько лет назад их знали все: лица этих актеров постоянно мелькали на телеэкранах. Многие боготворили их, подражали им, стремились перенять их стиль и привычки.

OBOZREVATEL покажет, как изменились звезды популярных сериалов 2000-х.

Елена Корикова, "Бедная Настя"

Актриса Елена Корикова, известная по главной роли в сериале "Бедная Настя", как утверждают ее поклонники, изменилась до неузнаваемости. Так, недавно она выставила на личной странице в Instagram ролик, в котором предстала без макияжа. Многие пользователи написали, что "бедная Настя уже не та" и что "ей нужно сменить косметолога".

Елена Корикова

Нелли Уварова, "Не родись красивой"

Сериал "Не родись красивой" смотрело все постсоветское пространство. Все болели за Катю Пушкареву и наблюдали за тем, как из "дурнушки" девушка превратилась в красавицу. Сегодня актриса Нелли Уварова заметно поправилась и побрилась практически налысо. К слову, она продолжает активно сниматься в кино и играет в театре.

Нелли Уварова

Павел Майков, "Бригада"

А вот имя Павла Майкова, сыгравшего в "Бригаде" хитрого и расчетливого Витю Пчелкина, сегодня не так часто появляется на экранах. За эти годы сильнее всего он запомнился зрителям сериала "Солдаты", где сыграл нервного и строгого капитана Кудашова. В 2015 году Майков снялся в нашумевшем сериале "Измены", а в 2016 — в многосерийной комедии "Вы все меня бесите".

Павел Майков

Сергей Безруков, "Бригада"

Для Сергея Безрукова "Бригада" стала трамплином, мгновенно вознесшим актера к вершинам славы. Сегодня он — один из самых авторитетных актеров российского кинематографа. В его фильмографии значатся роли Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Александра Пушкина и другие.

Сергей Безруков

Наталья Бочкарева, "Счастливы вместе"

С момента выхода последней серии сериала "Счастливы вместе", в котором Наталья Бочкарева сыграла одну из главных ролей, прошло 6 лет. Актриса перекрасилась в темный цвет и похудела на 60 килограмм. К слову, недавно звезда попала в скандал связанный с наркотиками.

Наталья Бочкарева

Алексей Серебряков, "Штрафбат"

Алексей Серебряков, сыгравший главную роль в "Штрафбате" переехал жить в Канаду со своей женой и приемными детьми. Отметим, что недавно он обвинил РФ в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн".

Алексей Серебряков

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, актриса Юлия Захарова, звезда сериала "Счастливы вместе" сильно изменила внешность. Так, артистка заметно прибавила в весе, сменила имидж и подобрала другую прическу.

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