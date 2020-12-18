Как изменились популярные актрисы советского кино: фото в молодости и сейчас

Многие популярные советские знаменитости продолжают сниматься в кино и на сегодняшний день. Но время идет и все меняется – особенно внешность звезд. Несмотря на это, некоторые актрисы до сих пор остаются любимицами своих поклонников.

Кто-то из них сделал себе пластические операции, а кто-то продолжает жить со своей естественной красотой. Как изменились популярные актрисы – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Это советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

Советская и российская актриса, народная артистка РФ. Наиболее известна по роли Констанции Бонасье в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера".

Советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по своим ярким ролям в кино, самой знаменитой из которых стала Нина из "Кавказской пленницы".

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наиболее известные фильмы с участием актрисы – "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Гамлет" и многие другие.

Советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации. Стала известна зрителю после выхода фильма "Гардемарины, вперед!"

Советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР. Она известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Бриллиантовая рука" и других.

Советская и российская актриса, народная артистка РФ. Известна по своим ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Время желаний", "Сын за отца" и других.

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