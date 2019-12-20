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20 декабря • обновлено в 13:29
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Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

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С момента премьеры финальной части "Гарри Поттера" прошло уже 9 лет. После окончания франшизы не все актеры продолжили свой путь в кинематографе. Самыми яркими звездами оказались Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф.

В преддверии Рождества Эмма Уотсон опубликовала снимок с Томом Фелтоном, Бонни Райт, Мэттью Льюисом и Эванной Линч, которые изменились практически до неузнаваемости. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как сейчас выглядят актеры культовой саги о волшебниках.

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото
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Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Дэниэл Рэдклифф

Гарри Поттер

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

Википедия

Эмма Уотсон

Гермиона

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

Хочу!

Руперт Гринт

Рон Уизли

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

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Том Фелтон

Драко Малфой

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

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Мэттью Льюис

Невилл Долгопупс

Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

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Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась главная героиня сериала "Не родись красиво" Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

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Автор
Мария Дидык
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