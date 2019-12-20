Как изменились актеры из "Гарри Поттера": неожиданные фото

С момента премьеры финальной части "Гарри Поттера" прошло уже 9 лет. После окончания франшизы не все актеры продолжили свой путь в кинематографе. Самыми яркими звездами оказались Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф.

В преддверии Рождества Эмма Уотсон опубликовала снимок с Томом Фелтоном, Бонни Райт, Мэттью Льюисом и Эванной Линч, которые изменились практически до неузнаваемости. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как сейчас выглядят актеры культовой саги о волшебниках.

Дэниэл Рэдклифф

Гарри Поттер

Википедия

Эмма Уотсон

Гермиона

Хочу!

Руперт Гринт

Рон Уизли

starslife.ru

Том Фелтон

Драко Малфой

24СМИ

Мэттью Льюис

Невилл Долгопупс

hellomagazine.com

Роберт Паттинсон

Седрик Диггори

film.ru

Робби Колтрейн

Рубеус Хагрид

Корреспондент

Майкл Гэмбон

Альбус Дамблдор

24СМИ

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась главная героиня сериала "Не родись красиво" Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

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