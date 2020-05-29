Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

Мария Дидык Люди 20:51, 29.05.2020

Модель из Франции Тилан Блондо, которую ранее называли "самой красивой девочкой в мире" недавно отметила свой 19 день рождения. Сейчас девушка работает моделью и проживает в Париже.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как она изменилась.

instagram.com/thylaneblondeau

Родители Тилан — футболист Патрик Блондо и актриса Вероника Лубри. Модель начала карьеру в 4 года. Известной Тилан стала после появления на страницах французского "Vogue". Однако после того, как журнал опубликовал снимки 10-летней Бландо, его обвинили в растлении малолетних.

instagram.com/thylaneblondeau

В 2016 году Блондо стала лицом французского косметического бренда L'Oréal Paris.

instagram.com/thylaneblondeau
instagram.com/thylaneblondeau
instagram.com/thylaneblondeau
instagram.com/thylaneblondeau
instagram.com/thylaneblondeau

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