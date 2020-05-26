Как изменилась победительница "Від пацанки до панянки-4": фото до и после

В финале популярного реалити-шоу "Від пацанки до панянки-4" победила 19-летняя Евгения Мазур.

Девушка прошла сложный путь работы над собой – за пятнадцать недель неуправляемая и агрессивная "пацанка" с наркозависимостью пересмотрела свою прошлую жизнь и поведение и изменились до неузнаваемости. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, какой Евгения была до проекта, и какой стала после.

Евгения Мазур до и после проекта

19-летняя Евгения Мазур приехала на "Від пацанки до панянки" из Винницы. До проекта девушка употребляла наркотики, но в Школе леди ей удалось преодолеть эту зависимость.

Евгения Мазур до и после проекта

Также Евгения изменилась внешне, стала более женственной. На шоу стилисты изменили девушке прическу, показали, как она может выглядеть с макияжем, а также поработали над ее имиджем. Одевали девушку в красивые платья, школьную форму и каблуки.

Евгения Мазур

Отметим, что на проекте "Від пацанки до панянки" Мазур стала показывать свои лидерские качества, стойкость духа и демонстрировала желание меняться. Именно это и помогло ей стать победительницей четвертого сезона реалити-шоу.

Евгения Мазур и Екатерина Большакова Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Анастасия Иваненко, Евгения Мазур, Юлия Чигринец и Виктория Алехина Фото: instagram/patsankapanyanka

Юлия Чигринец, Виктория Алехина, Евгения Мазур и Анастасия Иваненко Фото: instagram/patsankapanyanka

Екатерина Большакова и Евгения Мазур Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Евгения Мазур с мамой Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница проекта "Від пацанки до панянки" Евгения Мазур ужаснула историей о наркозависимости.