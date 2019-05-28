"Как из секс-шопа": Лорак разгромили за пошлое платье на сцене

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак жестко раскритиковали в сети из-за пошлого образа.

Так, фанатам пришлось не по вкусу платье звезды, в котором она выступала на русской музыкальной премии RU.TV. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Лорак (смотрите ниже).

Отметим, что для премии певица выбрала бежевое облегающее латексное платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Поклонники в комментариях к ролику написали, что оно смотрится "как из сек-шопа".

Ани Лорак Фото из Instagram

"Как по мне, перебор с одеждой. Не знает как привлечь внимание", "Платье как из секс-шопа", "Сиськи новые надула что ли?", "Песня очень за душу берет, но платье не из этой песни, надо было поскромнее выбрать", "Платье вообще не нравиться", "Грудь вся на виду, некрасиво как то", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак вызвала волну критики в сети новым фото. Так, пользователи Instagram обвинили певицу в излишней любви к фотошопу.

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