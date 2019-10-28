'Как исполнено!' Украинская песня в эфире росТВ вызвала шквал эмоций в сети

Певица Рената Штифель вызвала ажиотаж в сети исполнением песни "Рідна мати моя" в эфире российского шоу "Голос" на Первом канале.

За несколько суток видео ее выступления собрало почти 400 тысяч просмотров на YouTube и более шести тысяч лайков. Штифель сумела повернуть четыре судейских кресла из четырех.

Также под видео появилась масса восхищенных комментариев от россиян:

"Какой же красивый язык, исполнение завораживающее, прекрасное, как и сама Рената", "Чудесная девочка!!! Поет в самое сердце. Покорила скромностью,нежностью и талантом!", "Одна из самых красивых украинских песен. А как исполнено! Молодец!", "Здорово услышать украинский язык на российском "Голосе". Да и песня красивая, видно, что с душой спето. Успехов Ренате!", "Божественно спела. Украина замечательная страна, где живут хорошие и добрые люди", — написали в сети.

Впервые песня прозвучала в фильме "Літа молодії" 1958 года в исполнении Александра Таранца. Также ее исполняла певица Таисия Повалий на сцене Дворца Украина в 2008 году, в рамках сольного концерта "Украина. Голос. Душа".

Таисия Повалий @tpovaliyofficial

Повалий отреагировала на выступление Штифель у себя в Instagram. "Украинский шедевр в исполнении прекрасной молодой певицы", — написала она в сториз.

"Я очень рада, что украинские песни летят над миром", — добавила она в комментарии OBOZREVATEL.

Ранее стало известно, что украинская песня стала самой популярной среди россиян.

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