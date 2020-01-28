Как Илья Глинников пытался покончить с собой

Звезда сериала "Интерны" актер Илья Глинников рассказал, почему однажды решил покончить жизнь самоубийством.

Несколько лет назад накануне финала 5-го выпуска проекта "Холостяк" Глинников поведал историю о том, что он в свое время решил сделать девушке предложение руки и сердца, однако она ответила отказом. После этого актер пытался совершить суицид, но его спасли врачи.

Позже выяснилось, что с 2013 по 2016 год Глинников встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. У пары были сложные отношения – они планировали свадьбу, а в итоге расстались.

Судя по всему, участие Глинникова в шоу было попыткой забыть неудачный отношения с Тарасовой.

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