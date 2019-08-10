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"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

1.7т Читать материал на украинском

Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина Демичева восхитила сеть соблазнительным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ирина позировала в бассейне в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

MONATIK с женой

Фото из Instagram

"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что подписчики пришли в восторг от нового фото жены MONATIK`a. Они засыпали Ирину комплиментами.

"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото
"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото
"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото
"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото
"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

Соблазнительная Ирина Демичева

Фото из Instagram

"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев), растрогал украинцев своим проникновенным выступлением. Он исполнил трогательную авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам

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Персона
MONATIK
Место
Украина
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