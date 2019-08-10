"Как горячо": жена MONATIK`a восхитила сеть соблазнительным фото

Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина Демичева восхитила сеть соблазнительным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ирина позировала в бассейне в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

MONATIK с женой Фото из Instagram

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что подписчики пришли в восторг от нового фото жены MONATIK`a. Они засыпали Ирину комплиментами.

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Ирина Демичева Фото из Instagram

Ирина Демичева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев), растрогал украинцев своим проникновенным выступлением. Он исполнил трогательную авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам

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