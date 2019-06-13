ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото

4.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, котораяживет в России и получает местные награды, озадачила поклонников новым откровенным снимком.

Звезда позировала на корточках в леопардовом костюме и оголила грудь в бюстгальтере, а фото обнародовала в Instgaram.

"Заход солнца", – кратко подписала под брутальным, и в то же время пикантным фото, вызвав ажиотаж в комментариях.

Новости
Забыл о дочери? Экс-муж Лорак отличился неприятной выходкой

В частности, пользователи сравнили ее из-за позы, в которой она на снимке, с городской прослойкой низкого социального статуса. Некоторые даже предложили ей семечек.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram@lobodaofficial

"Света, ты как гопник", "Леди-гопник", "Приблатненная Лобода", "Оп-оп, че каво", "Зачем вообще делать такую хрень, у кого-то времени вагон", "Может семок", "А семки есть", – пошутили над Лободой пользователи.

"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото
"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Лобода участвовала в российской музыкальной премии МузТВ, где получила награду. Вокруг нее разгорелся скандал. В частности, очевидцы рассказали, что певец Сергей Лазарев обматерил ее на вручении премии. Однако позже он прокомментировал ситуацию, отшутившись, что это чья-то фантазия.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесКрасотасоцсети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel