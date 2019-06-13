"Как гопник": Лобода показала грудь и вызвала недоумение пикантным фото

Украинская певица Светлана Лобода, котораяживет в России и получает местные награды, озадачила поклонников новым откровенным снимком.

Звезда позировала на корточках в леопардовом костюме и оголила грудь в бюстгальтере, а фото обнародовала в Instgaram.

"Заход солнца", – кратко подписала под брутальным, и в то же время пикантным фото, вызвав ажиотаж в комментариях.

В частности, пользователи сравнили ее из-за позы, в которой она на снимке, с городской прослойкой низкого социального статуса. Некоторые даже предложили ей семечек.

Светлана Лобода Instagram@lobodaofficial

"Света, ты как гопник", "Леди-гопник", "Приблатненная Лобода", "Оп-оп, че каво", "Зачем вообще делать такую хрень, у кого-то времени вагон", "Может семок", "А семки есть", – пошутили над Лободой пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Лобода участвовала в российской музыкальной премии МузТВ, где получила награду. Вокруг нее разгорелся скандал. В частности, очевидцы рассказали, что певец Сергей Лазарев обматерил ее на вручении премии. Однако позже он прокомментировал ситуацию, отшутившись, что это чья-то фантазия.

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