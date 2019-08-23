"Как это подло!" В России затравили скандальную телеведущую за неэтичное видео

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева попала под шквал критики после того, как опубликовала видео с эпилептическим приступом зрительницы во время съемок программы "Здоровье".

Соответствующий ролик она обнародовала на своей странице в Instagram, из-за чего пользователи накинулись на ведущую, заявив, что подобное показывать на всю страну подло (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вчера на съемках программы "Здоровье" у одной из наших зрительниц случился эпилептический припадок. Если вы стали свидетелем такой ситуации, надо знать правила. Поверните голову человека набок; Проследите чтобы он не травмировался; Не пытайтесь открыть рот; Обязательно вызовите Скорую помощь. И все пациенты должны лечить эту болезнь! Она лечится", – написала Малышева.

Елена Малышева после того, как женщину с припадком увезли Кадр из видео

На ролике показали, как медики увозят пострадавшую женщину из студии, после чего ведущая рассказала, как нужно поступать в подобной ситуации.

"Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод", "Прекрасно! А вы слышали о таком понятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет,вы не слышали", "Хорошо что не умерла на передаче о здоровье", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Малышева в одном из выпусков своей программы оскандалилась с "танцующей маткой". Она часто попадает в подобные ситуации, нарываясь на гнев пользователей. Недавно ведущая обозвала больных детей "идиотами".

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