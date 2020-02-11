Как Энрике Иглесиас и Анна Курникова полюбили друг друга, их дети на милых фото и видео

Известный певец Энрике Иглесиас и некогда знаменитая теннисистка из РФ Анна Курникова, которые накануне стали родителями в третий раз, уже скоро 20 лет как вместе.

Они познакомились еще в начале 2000-ых годов на съемках одного из клипов, при этом, история их отношений довольно необычная.

Иглесиас-младший с молодости утверждал, что не хочет становиться сердцеедом, каким был его отец Хулио, но все равно менял девушек и признавался, что не может быть с одной дольше недели.

Среди его любовниц были и знаменитые девушки, например, Дженнифер Лав Хьюитт.

В 2001 году Энрике было 26 лет, он проводил съемки клипа "Escape", в ходе которых должен был целоваться с 20-летней российской спортсменкой, но у Анны воспалилась губа и певец наотрез отказался целовать "прыщавую малолетку".

Несколько слоев грима исправили положение и поцелуй все же сняли, но Курникова обиделась на артиста.

Позже он рассказал в интервью, что девушка на самом деле ему понравилась, но вряд ли у них уже что-то получится - а спустя несколько месяцев стало известно, что они уже живут вместе.

Хотя поклонники много лет уже ждут свадьбы пары, те жениться не собираются, поскольку не считают брак обязательным условием для счастья или любви, которых им и так хватает, - певец открыто называл Курникову "любовью всей своей жизни".

По словам Иглесиаса-младшего, он не любит шумные тусовки и гламур, предпочитая покой и тишину, и Анна не только полностью его понимает, но и является тем человеком, на которого можно опереться, с которым в любой момент можно уйти в горы или есть фаст-фуд.

Сейчас Энрике 44 года, а Курниковой 38 лет. В конце 2017 года у них появились первенцы-близнецы, и маленькие Николас и Люси уже отпраздновали свой второй день рождения.

Поскольку семья Иглесиасов всеми силами хранит свое право на частную жизнь, они не только держат в секрете имя и пол третьего ребенка, но и до последнего скрывали сам факт беременности, - о скором пополнении общественность узнала уже на последнем триместре.

Оказалось, что из пылкого сердцееда может получиться очень хороший отец. Энрике показывает в Инстаграм просто невероятно милые семейные фото и видео с детьми:

Трогательные фото и видео постит в Instagram и Анна Курникова:

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