Как Ефремов мог избежать колонии: адвокат указал на лазейку

Ольга Веркалец Люди 17:21, 8.09.2020

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский назвал способ, который помог бы актеру Михаилу Ефремову избежать колонии.

Он заявил, что защита артиста мог доказать микроинфаркт у Ефремова в момент аварии, пишет Комсомольская правда.

"У алкоголиков очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпка. Если бы я защищал актера, то непременно провел ЭКГ (электрокардиографию. – Ред.)", – отметил Добровинский.

По словам адвоката, в таком случае Ефремов мог бы получить четыре года условного срока. Но вместо этого его засудили к 8 годам колонии.

Ефремов с адвокатом Пашаевым.
АГН "Москва"

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