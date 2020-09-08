Как Ефремов мог избежать колонии: адвокат указал на лазейку

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский назвал способ, который помог бы актеру Михаилу Ефремову избежать колонии.

Он заявил, что защита артиста мог доказать микроинфаркт у Ефремова в момент аварии, пишет Комсомольская правда.

"У алкоголиков очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпка. Если бы я защищал актера, то непременно провел ЭКГ (электрокардиографию. – Ред.)", – отметил Добровинский.

По словам адвоката, в таком случае Ефремов мог бы получить четыре года условного срока. Но вместо этого его засудили к 8 годам колонии.

Ефремов с адвокатом Пашаевым. АГН "Москва"

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