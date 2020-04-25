Как Джесси Бакли стала Людмилой Игнатенко из "Чернобыля": история трагической героини сериала HBO
30-летняя ирландская певица, актриса театра и кино Джесси Бакли за последний год снялась в нескольких лентах, которые принесли ей международную славу. Однако наибольшую популярность знаменитость получила благодаря роли Людмилы Игнатенко в мини-сериале от HBO "Чернобыль".
О том, как Джесси стала всенародной любимицей и как строила свою карьеру – рассказало издание BURO.
В 2013 году Джесси Бакли окончила Королевскую академию драматического искусства и стала выступать на лондонских театральных площадках вместе с британским актером Джудом Лоу в спектакле по Шекспиру "Генрих V". А также с актером Рупертом Эвереттом в постановке "Амадей", основанной на маленькой трагедии Пушкина "Моцарт и Сальери".
Годом позже актриса погрузилась в море сериальной работы: на ее счету эпизодическая роль в "Фарго", роль Марии Болконской в сериале "Война и мир", Лорны Боу в "Табу" и феминистки Мэриан Голкомб в "Женщине в белом". В 2019 году с Бакли вышел американский драматический фильм "Джуди".
Также в 2019 году Джесси сыграла в мини-сериале "Чернобыль" роль жены одного из первых пожарных, тушивших АЭС, который в муках умер в больничной палате. Ее героиня, несмотря на риск облучения радиацией, все же пришла попрощаться с любимым человеком, за что ей пришлось платить смертью их ребенка. К слову, актриса призналась, что не встречалась со своим прототипом, но если бы это случилось – она бы просто обняла Людмилу. А также передала ей, что старалась играть настолько честно, насколько могла.
Следующей большой актерской победой Бакли после "Чернобыля" стала номинация на BAFTA за роль Розы-Линн Харлан в музыкальной драме "Дикая Роза". Также она снималась в фильме "Железная кора", который еще не вышел на экраны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия американского сериала "Чернобыль" от телеканала НВО вышла 6 мая 2019-го. Далее эпизоды выходили по понедельникам — всего 5 серий.
В России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ".
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.