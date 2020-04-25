Как Джесси Бакли стала Людмилой Игнатенко из "Чернобыля": история трагической героини сериала HBO

30-летняя ирландская певица, актриса театра и кино Джесси Бакли за последний год снялась в нескольких лентах, которые принесли ей международную славу. Однако наибольшую популярность знаменитость получила благодаря роли Людмилы Игнатенко в мини-сериале от HBO "Чернобыль".

О том, как Джесси стала всенародной любимицей и как строила свою карьеру – рассказало издание BURO.

Джесси Бакли Фото: instagram/jessiebuckleyarchive

В 2013 году Джесси Бакли окончила Королевскую академию драматического искусства и стала выступать на лондонских театральных площадках вместе с британским актером Джудом Лоу в спектакле по Шекспиру "Генрих V". А также с актером Рупертом Эвереттом в постановке "Амадей", основанной на маленькой трагедии Пушкина "Моцарт и Сальери".

Джесси Бакли играет в театре Фото: spletnik.ru

Годом позже актриса погрузилась в море сериальной работы: на ее счету эпизодическая роль в "Фарго", роль Марии Болконской в сериале "Война и мир", Лорны Боу в "Табу" и феминистки Мэриан Голкомб в "Женщине в белом". В 2019 году с Бакли вышел американский драматический фильм "Джуди".

Джесси Бакли в кинокартине "Война и мир" Фото: spletnik.ru

Также в 2019 году Джесси сыграла в мини-сериале "Чернобыль" роль жены одного из первых пожарных, тушивших АЭС, который в муках умер в больничной палате. Ее героиня, несмотря на риск облучения радиацией, все же пришла попрощаться с любимым человеком, за что ей пришлось платить смертью их ребенка. К слову, актриса призналась, что не встречалась со своим прототипом, но если бы это случилось – она бы просто обняла Людмилу. А также передала ей, что старалась играть настолько честно, насколько могла.

Джесси Бакли в сериале "Чернобыль" Фото: buro247.ru

Следующей большой актерской победой Бакли после "Чернобыля" стала номинация на BAFTA за роль Розы-Линн Харлан в музыкальной драме "Дикая Роза". Также она снималась в фильме "Железная кора", который еще не вышел на экраны.

Джесси Бакли в музыкальной драме "Дикая Роза" Фото: buro247.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия американского сериала "Чернобыль" от телеканала НВО вышла 6 мая 2019-го. Далее эпизоды выходили по понедельникам — всего 5 серий.

В России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ".

В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.

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