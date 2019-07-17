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"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

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71-летняя украинская певица София Ротару взбудоражила сеть помолодевшим внешним видом.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала вместе со своей семьей, командой и некоторыми знаменитостями перед фестивалем Atlas Weekend-2019.

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару и ее семья

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару на Atlas Weekend

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару на Atlas Weekend

Фото из Instagram

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Отметим, что пользователи сети восхитились Ротару и оставили под публикацией множество комплиментов.

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару и Потап

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару и DZIDZIO

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару и DZIDZIO

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

София Ротару на Atlas Weekend

Фото из Instagram

"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом
"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом
"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом
"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом
"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.

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Персона
София Ротару
Место
Украина
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