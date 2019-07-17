"Как девочка!" Помолодевшая Ротару поразила внешним видом

71-летняя украинская певица София Ротару взбудоражила сеть помолодевшим внешним видом.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала вместе со своей семьей, командой и некоторыми знаменитостями перед фестивалем Atlas Weekend-2019.

София Ротару и ее семья Фото из Instagram

София Ротару на Atlas Weekend Фото из Instagram

София Ротару на Atlas Weekend Фото из Instagram

Отметим, что пользователи сети восхитились Ротару и оставили под публикацией множество комплиментов.

София Ротару и Потап Фото из Instagram

София Ротару и DZIDZIO Фото из Instagram

София Ротару и DZIDZIO Фото из Instagram

София Ротару на Atlas Weekend Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram