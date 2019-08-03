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"Как дешевки!" Полуголая Лобода вызвала гнев сети развратными танцами

1.5т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода показала развратные танцы, вызвав критику в сети.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты", – подписала Лобода под видео, где демонстрирует эротический танец в купальнике на яхте.

Танцы Лободы

Танцы Лободы

Кадр из видео

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Многие поклонники пришли в восторг от фигуры певицы. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал столь откровенные танцы в купальниках.

"А тот, кто снимает нервно придерживает свои шорты", "Фу, как дешевки корчатся", "Что за тенденции пошли не скоромные танцы. Что здесь, что у Марув", "Тощие какие-то", – отреагировали пользователи.

"Как дешевки!" Полуголая Лобода вызвала гнев сети развратными танцами
"Как дешевки!" Полуголая Лобода вызвала гнев сети развратными танцами
"Как дешевки!" Полуголая Лобода вызвала гнев сети развратными танцами

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода намекнула, что приехала на концерт солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве, с которым ей давно приписывают роман.

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Персона
Светлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какая может быть критика то если Лобода последняя шлюха)это то же что возмущаться что Саша Грей надела короткую юбку)))))))))
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