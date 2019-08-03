"Как дешевки!" Полуголая Лобода вызвала гнев сети развратными танцами

Украинская певица Светлана Лобода показала развратные танцы, вызвав критику в сети.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты", – подписала Лобода под видео, где демонстрирует эротический танец в купальнике на яхте.
Танцы Лободы
Кадр из видео
Многие поклонники пришли в восторг от фигуры певицы. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал столь откровенные танцы в купальниках.
"А тот, кто снимает нервно придерживает свои шорты", "Фу, как дешевки корчатся", "Что за тенденции пошли не скоромные танцы. Что здесь, что у Марув", "Тощие какие-то", – отреагировали пользователи.
Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода намекнула, что приехала на концерт солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве, с которым ей давно приписывают роман.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.