Как будет проходить домашний арест Ефремова: названы условия

В Федеральной службе исполнения наказаний раскрыли условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

По решению суда артисту запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, пишет "Москва".

Ему разрешено только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

Михаил Ефремов в зале суда Сплетник

Также суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

Также сообщалось, что на актера наденут следящий браслет. С помощью этого устройства сотрудники ФСИН будут постоянно знать о текущем местонахождении арестованного.

Ефремов будет отбывать домашний арест в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5, также известный как "Дом с писателями".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.