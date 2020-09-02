Как Борис Клюев поддерживал Путина и аннексию Крыма: самые громкие цитаты актера

Российский актер, звезда популярного ситкома "Воронины" Борис Клюев, который умер 1 сентября после продолжительной борьбы с раком легких, поддерживал аннексию Крыма и агрессию РФ по отношению к Украине.

Так, артист был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, после подписания обращения деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина. OBOZREVATEL публикует самые громкие цитаты Клюева об Украине и оккупации полуострова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Борис Клюев заявлял, что Крым не принадлежал Украине RTVi

По словам Бориса Клюева, проживающие в Крыму люди так и не стали украинцами, потому что их "подарили" Украине. Якобы большинство крымчан более 20 лет ждали "возвращения домой".

"По поводу Крыма... Вообще этих разговоров не понимаю. Во-первых, существует история. Ну что, нам третий раз Крым завоевывать? Измаил опять брать? В Крыму живут русские люди, которые не стали украинцами из-за того, что Хрущев их "подарил". Они говорят: 23 года мы ждали возвращения домой. И мы ответим им: не надо вас, лишь бы санкций не было? Им нужно памятник поставить за долготерпение. А кое-кому из политиков ударить по башке, чтобы таких экспериментов над людьми не проводили".

Актер подчеркивал, что Путин сделал правильно, когда "забрал Крым", так как Украина мало сделала для улучшения жизни крымчан.

"Я считаю, что президент поступил правильно... Это не исконно русская земля, но там пролито много нашей крови. Мы имеем прав на Крым гораздо больше, чем Украина, которая, в общем-то, очень мало сделала для Крыма".

Также Клюев активно поддерживал политику Владимира Путина по отношению в Украине. Он отмечал, что в других странах российского президента не любит, потому что он "делает Россию сильной".

"Лично я счастлив: наконец кто-то из наших руководителей не разбазаривает страну, а делает что-то для возвращения исконно русских территорий. А то, что нашего президента не любят за границей, совершенно объяснимо. Никому сильная Россия не нужна. Путин стал первым за последние годы, кто сказал: нет, так с Россией поступать нельзя, мы не позволим вытирать о нас ноги. Ну а жужжание, брюзжание оппозиции всегда будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Бориса Клюева стал рак легких, с которым звезда сериала "Воронины" боролся последние два года.

На смерть Клюева отреагировали многие его знаменитые коллеги по сериалу "Воронины" и другие артисты. Также стало известно, какую последнюю роль сыграл Борис Клюев.

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