Как болезнь повлияла на внешность Заворотнюк: ее сравнили с "Фриске на каталке"

В окружении 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.

Недавно стало известно, что в знаменитости наступила ремиссия, поэтому ее перевезли из клиники домой. Экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова призналась изданию "КП", что ей трудно говорить, но интеллект не пострадал.

"Она не в том состоянии, чтобы себя показывать. К сожалению, болезнь внесла невосполнимые изменения в ее внешности. Борьба за жизнь продолжается. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот нечто подобное сейчас происходит, к сожалению", – рассказала Веселова.

Заворотнюк сравнили с покойной Жанной Фриске, в которой также обнаружили рак мозга ivona.bigmir.net

Подтвердили слова женщины также медики больницы, куда Анастасию привозят на процедуры. Инсайдер признался, что не так давно видел, как звезду везли в кресле. Она была полностью сознательная, но находилась, "как в тумане".

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