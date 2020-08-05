Как болезнь повлияла на внешность Заворотнюк: ее сравнили с "Фриске на каталке"
Заворотнюк сравнили с покойной Фриске.
В окружении 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.
Недавно стало известно, что в знаменитости наступила ремиссия, поэтому ее перевезли из клиники домой. Экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова призналась изданию "КП", что ей трудно говорить, но интеллект не пострадал.
"Она не в том состоянии, чтобы себя показывать. К сожалению, болезнь внесла невосполнимые изменения в ее внешности. Борьба за жизнь продолжается. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот нечто подобное сейчас происходит, к сожалению", – рассказала Веселова.
Заворотнюк сравнили с покойной Жанной Фриске, в которой также обнаружили рак мозга ivona.bigmir.net
Подтвердили слова женщины также медики больницы, куда Анастасию привозят на процедуры. Инсайдер признался, что не так давно видел, как звезду везли в кресле. Она была полностью сознательная, но находилась, "как в тумане".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.