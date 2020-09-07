Как бесплатно получить место в бизнес-классе самолета: раскрыто способ

Чтобы иметь возможность бесплатно получить место в бизнес-классе на борту самолета, авиапассажирам порекомендовали бронировать билеты по тарифу Economy Premium.

Бывший менеджер British Airways Саймон Мартон отметил, что путешественники должны следить за своим поведением во время перелета и отношением к членам экипажа, пишет издание Daily Express.

Кроме того, возможность бесплатно повысить класс имеют туристы, путешествующие в одиночку. Также директор Airport Parking & Hotels (APH) Ник Коунтер посоветовал пассажирам позаботиться о своем внешнем виде и выбрать для полета элегантную повседневную одежду.

Бизнес-класс на борту самолета. 1NEWS.COM.UA

"Шлепанцы и леггинсы могут быть удобными, однако эти вещи следует хранить в ручной клади", – заверил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница британских спецслужб Лиза Форте объяснила, почему главной ошибкой пассажиров аэропорта является фотографирование и публикация своего посадочного талона в соцсетях.