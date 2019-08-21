"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками яркими снимками с отдыха в Турции.

Соответствующие фото 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, поразив поклонников роскошной фигурой и пышными формами.

Так, Боярская позировала в облегающем платье салатового цвета, которое подчеркивало пышную грудь и стройное тело, а также в коротком черном топе и оранжевой юбке. Пользователи были в восторге от насыщенных цветов и фигуры Екатерины.

Екатерина Боярская показала роскошную фигуру в платье instagram /kboyarskaya98

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"Как Барби!", "Просто картинка", "Такая красивая", "Леди", "Яркая", "Похожа на турчанку", "Как красиво вокруг", – прокомментировали поклонники.

Внучка Боярского в коротком топе и юбке instagram /kboyarskaya98

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боярская вызвала ажиотаж снимком в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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