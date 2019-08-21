Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье

Читать материал на украинском

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками яркими снимками с отдыха в Турции.

Соответствующие фото 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, поразив поклонников роскошной фигурой и пышными формами.

Так, Боярская позировала в облегающем платье салатового цвета, которое подчеркивало пышную грудь и стройное тело, а также в коротком черном топе и оранжевой юбке. Пользователи были в восторге от насыщенных цветов и фигуры Екатерины.

Екатерина Боярская показала роскошную фигуру в платье

Екатерина Боярская показала роскошную фигуру в платье

instagram /kboyarskaya98

Новости
Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

"Как Барби!", "Просто картинка", "Такая красивая", "Леди", "Яркая", "Похожа на турчанку", "Как красиво вокруг", – прокомментировали поклонники.

Внучка Боярского в коротком топе и юбке

Внучка Боярского в коротком топе и юбке

instagram /kboyarskaya98

"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье
"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье
"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье
"Как Барби": внучка Боярского восхитила сеть пышным бюстом в откровенном платье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боярская вызвала ажиотаж снимком в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Михаил Боярский
Место
Турция
Тег
фотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...