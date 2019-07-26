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"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

3.2т Читать материал на украинском

Известный российский шоумен Максим Галкин поделился новым фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав бурную реакцию пользователей. Отметим, что на фото супруги позировали лежа на кресле-кровати.

"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото из Instagram

"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото из Instagram

Новости
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В комментариях поклонники начали засыпать пару комплиментами. Однако другие пользователи высмеяли снимок.

"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой
"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой
"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой
"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой
"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.

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Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
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