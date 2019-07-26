"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

Известный российский шоумен Максим Галкин поделился новым фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой.
Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав бурную реакцию пользователей. Отметим, что на фото супруги позировали лежа на кресле-кровати.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото из Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото из Instagram
В комментариях поклонники начали засыпать пару комплиментами. Однако другие пользователи высмеяли снимок.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.
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