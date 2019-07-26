"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

Известный российский шоумен Максим Галкин поделился новым фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав бурную реакцию пользователей. Отметим, что на фото супруги позировали лежа на кресле-кровати.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото из Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото из Instagram

В комментариях поклонники начали засыпать пару комплиментами. Однако другие пользователи высмеяли снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.

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