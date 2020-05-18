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18 мая • обновлено в 22:26
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Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

3.6т
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Известный украинский музыкант и бывший тренер вокального шоу "Голос країни" Сергей Бабкин исполнил необычную роль в фильме "Чорний ворон". В исторической драме он сыграл мистического Варфоломея.

В фильме Бабкин изображен как вечный гайдамак, ведущий аскетический образ жизни и живущий в подвалах Мотронинского монастыря. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть фото артиста, который кардинально изменился для роли.

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

Новое время

"Чтобы состарить Сергея и сделать максимально похожим со своим персонажем, пришлось наносить грим в несколько слоев, отдельно вырисовывая каждую морщинку и шрам. Каждый съемочный день гримеры тратили более двух часов для воспроизведения всех деталей образа. Кропотливая работа команды художников вышла безупречной — в кадре музыкант выглядит старше фактически на сорок лет", - писало издание 1+1 о работе гримеров над образом Бабкина.

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

youtube.com

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

yulainfo.com/

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

1plus1.ua

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

yulainfo.com/

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

youtube.com

Как Бабкин "постарел" на 40 лет для фильма "Черный ворон": впечатляющие фото

1plus1.ua

Фильм "Черный ворон" рассказывает историю жизни отамана Ивана Чорноуса, которому выпала судьба стать участником повстанского движения времен Холодноярской республики. Режиссером картины стал Тарас Ткаченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 мая на "1+1" состоялась телепремьера исторической драмы "Черный ворон", созданной по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Сергей Бабкин
Место
Украина
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