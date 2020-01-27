Как Анджелина Джоли влюбилась в актрису и готова была выйти за нее замуж

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, будучи бисексуалкой, однажды влюбилась в девушку, актрису и модель Дженни Линн Шимицу, и могла бы вступить с ней в брак.

Это было во время съемок драматического фильма "Ложный огонь" (Foxfire) 1996 года выпуска.

Джоли встречалась с Шимицу несколько лет, и между ними сохранялись отношения даже когда актриса встречалась с другими. На тот момент Джоли было около 20 лет, а Дженни - почти 30.

Это началось еще до съемок фильма "Хакеры" (Hackers) 1995 года, во время которых Анджелина познакомилась с Джонни Ли Миллером (который стал ее первым мужем, их брак длился с весны 1996 по февраль 1999 года).

"Я бы, вероятно, вышла замуж за Дженни, если бы не вышла замуж за своего мужа. Я влюбилась в нее в первую секунду, когда я ее увидела", - говорила Джоли.

Вот, какими они были в молодости:

Анджелина Джоли и Дженни Шимицу

Интересно, что Дженни Шимицу также известна отношениями с Мадонной. Как она утверждала, певица могла вызвать ее в любое время дня и ночи из любой точки мира на ночь тайной секс-сессии.

Смотрите на фото, какой Шимицу стала сейчас:

Напомним, что на днях жаркий секс стал причиной настоящей трагедии с двумя трупами.

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