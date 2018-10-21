Как 20 лет назад: появились новые фото помолодевшей Пугачевой

Известная российская певица Алла Пугачева пришла на эфир Первого канала в коротком черном платье и поразила внешним видом.

Первое фото с передачи опубликовал в Instagram ее супруг - артист Максим Галкин. Хотя комментарии к снимку закрыты, заметно, что Примадонна выглядит очень свежо и моложаво.

Вскоре появились и фото с эфира "Сегодня вечером" в честь дня рождения Валентина Юдашкина.

скриншот ТВ

"Сама бы я не осмелилась! Я очень скромная была. Если я показывала ножку из-под балахона, потом краснела", — кокетничала Пугачева в студии программы.

Максим Галкин отметил, что Алле Борисовне есть чем похвастать и вывел ее на сцену, чтобы она продемонстрировала стройные ноги. "За 20 лет мало что изменилось", — отметил он. Примадонна ответила на эти слова танцем.

скриншот ТВ

На артистке было черное мини-платье, напоминавшее наряд, который десятки лет назад ей преподнес Юдашкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пугачева напугала поклонников, опубликовав новое фото, на котором выглядит еще более похудевшей.