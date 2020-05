Кайли Миноуг – 52: как менялась легендарная знаменитость

В четверг, 28 мая, всемирно известная австралийская певица и актриса Кайли Миноуг отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялась Миноуг за годы своей музыкальной деятельности.

Кайли Миноуг Фото: instagram/kylieminogue

Кайли Миноуг родилась 28 мая 1968 года в городе Мельбурн (Австралия). Она достигла популярности в середине 1980-х годов благодаря роли в австралийской телевизионной мыльной опере "Соседи" еще до того, как начала карьеру поп-певицы.

Актеры сериала "Соседи" – Кайли Миноуг и Джейсон Донован Фото: biografii.net

Свой музыкальный путь Миноуг начала в 1987 году. Тогда Кайли подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией и в конце июля того же года выпустила песню под названием "The Locomotion". Композиция буквально взорвала все главные чарты Австралии и превратила Миноуг из начинающей певицы в звезду мировой эстрады.

Кайли Миноуг в юности Фото: biografii.net

Кайли Миноуг в юности Фото: instagram/kylieminogue

Отметим, что за период карьеры певица выпустила много хитов: "I should be so lucky", "Where The Wild Roses Grow", "Impossible Princess", "Can’t Get You Out Of My Head", "In Your Eyes" и других.

В 2005 году Кайли столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. У артистки диагностировали рак груди. Она прошла химиотерапию и перенесла тяжелую операцию.

У Кайли Миноуг в 2005 году диагностировали рак груди Фото: instagram/kylieminogue

Кайли Миноуг Фото: plitkar.com.ua

Через полгода после того, как ей поставили диагноз, Миноуг снова вышла на сцену. Справиться с болезнью ей, к счастью, удалось и сейчас знаменитость продолжает выпускать новые хиты. А также активно участвует в кампаниях, которые призывают женщин при малейших тревожных симптомах обращаться к врачу.

