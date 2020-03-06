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6 марта • обновлено в 05:52
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Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

1.1т
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Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер засветила сексуальную фигуру. Так, она позировала в прозрачном платье, прикрыв грудь руками.

Фото Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

instagram.com/kyliejenner

another day another slay 🧡💕

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

instagram.com/kyliejenner

Отметим, что модель часто публикует откровенные фото, чем радует свою многомиллионную аудиторию.

Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

instagram.com/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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Автор
Мария Дидык
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