Кайли Дженнер засветила фигуру в прозрачном платье

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер засветила сексуальную фигуру. Так, она позировала в прозрачном платье, прикрыв грудь руками.

Фото Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Отметим, что модель часто публикует откровенные фото, чем радует свою многомиллионную аудиторию.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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