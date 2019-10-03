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3 октября • обновлено в 10:09
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Кайли Дженнер рассталась со звездным отцом своего ребенка: первые подробности

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В СМИ появилась информация о том, что американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались.

Официального объявления они пока не делают, так как дали себе время обдумать решение и понять, хотят ли они быть вместе, пишет издание TMZ.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

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По данным инсайдеров, проблемы в отношениях пары возникли уже давно и практически все лето они провели отдельно.

"Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни", - прокомментировал инсайдер.

Кайли Дженнер рассталась со звездным отцом своего ребенка: первые подробности

Пара воспитывает маленькую дочь Сторми.

Only love Us vs The globe

Публикация от flame (@travisscott)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, где она позировала абсолютно голой.

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Персона
Кайли Дженнер
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