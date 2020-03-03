Главная Новости
3 марта • обновлено в 04:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

741
Читать материал на украинском

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала пышные формы. Так, она позировала в коротком топе и юбке.

Фото Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

instagram.com/kyliejenner

save a spot 4 me 🦋

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Отметим, что модель часто публикует откровенные фото, чем радует свою многомиллионную аудиторию.

Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

instagram.com/kyliejenner

Недавно появилась информация о том, что американская Кайли Дженнер и отец ее ребенка рэпер Трэвис Скотт расстались.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

GQ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги