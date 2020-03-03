Кайли Дженнер показала роскошную фигуру

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала пышные формы. Так, она позировала в коротком топе и юбке.
Фото Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/kyliejenner
Отметим, что модель часто публикует откровенные фото, чем радует свою многомиллионную аудиторию.
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
Недавно появилась информация о том, что американская Кайли Дженнер и отец ее ребенка рэпер Трэвис Скотт расстались.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
GQ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.
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