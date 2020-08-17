Кайли Дженнер показала лицо без макияжа. Фото
23-летняя американская модель Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, на котором изображена без косметики на лице.
В Instagram-сториз звезда опубликовала снимок до и после макияжа. На первой фотографии девушка использовала Instagram-маску, которая выровняла тон ее кожи (фото смотрите ниже).
На втором снимке Кайли уже сделала нюдовий макияж продуктами собственного бренда Kylie Cosmetics. Она нарисовала маленькие стрелки, яркие губы, а на глаза нанесла тени терракотового оттенка. Также знаменитость надела парик с длинными волосами.
Ранее модель заявляла, что у нее часто бывают воспаления на коже, но она совсем их не стесняется.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли поделилась с поклонниками пикантным снимком. На нем она позировала топлес в шляпе с вуалью, прикрывая обнаженную грудь руками.