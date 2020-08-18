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Кайли Дженнер показала лицо без макияжа. Фото

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Кайли Дженнер показала лицо без косметики

Кайли Дженнер показала лицо без косметики. Fox Business

23-летняя американская модель Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, на котором изображена без косметики на лице.

В Instagram-сториз звезда опубликовала снимок до и после макияжа. На первой фотографии девушка использовала Instagram-маску, которая выровняла тон ее кожи (фото смотрите ниже).

Кайли Дженнер показала себя без макияжа

Кайли Дженнер показала себя без макияжа скриншот Instagram

На втором снимке Кайли уже сделала нюдовий макияж продуктами собственного бренда Kylie Cosmetics. Она нарисовала маленькие стрелки, яркие губы, а на глаза нанесла тени терракотового оттенка. Также знаменитость надела парик с длинными волосами.

Кайли Дженнер с макияжем

Кайли Дженнер с макияжем скриншот Instagram

Ранее модель заявляла, что у нее часто бывают воспаления на коже, но она совсем их не стесняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли поделилась с поклонниками пикантным снимком. На нем она позировала топлес в шляпе с вуалью, прикрывая обнаженную грудь руками.

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