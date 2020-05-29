Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров: из-за чего

Американскую модель и владелицу косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире.

Девушку обвиняют у обмане и сокрытии своего настоящего дохода. Об этом сообщает Forbes.

Кайли Дженнер

Известно, что в январе Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов и получила приблизительно 340 миллионов долларов после уплаты налога с продаж.

Кайли Дженнер

По расчетам экспертов Forbes, личное состояние 22-летней Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов. Издание также учитывало, что марка Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

Кайли Дженнер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.