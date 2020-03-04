Кайли Дженнер едва удержала пышные формы в бикини: горячее фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике.

Так, горячими снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

На фотографиях 22-летняя Кайли позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.

В кадре Дженнер демонстрирует свою фигуру во всей красе, в частности, акцентируя внимание на сочных формах – пышной груди и ягодицах.

Кайли Дженнер похвасталась фигурой в бикини Instagram @kyliejenner

Реакция поклонников на провокационные кадры не заставила себя ждать – буквально за несколько часов снимки собрали почти восемь миллион лайков.

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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