Кайли Дженнер едва удержала пышные формы в бикини: горячее фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике.
Так, горячими снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner
На фотографиях 22-летняя Кайли позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.
В кадре Дженнер демонстрирует свою фигуру во всей красе, в частности, акцентируя внимание на сочных формах – пышной груди и ягодицах.
Кайли Дженнер похвасталась фигурой в бикини
Instagram @kyliejenner
Реакция поклонников на провокационные кадры не заставила себя ждать – буквально за несколько часов снимки собрали почти восемь миллион лайков.
Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner
Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.
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