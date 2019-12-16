Кайли Дженнер чуть не выронила грудь из глубокого декольте: откровенное фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом.
Звезда чуть не выронила грудь из очень глубокого декольте. Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram.
В частности, Кайли пришла на официальное мероприятие в эпатажном черном платье с пайетками. Вырез достигал пупка, а на бедре разрез при резком движении мог бы привести к казусу на красной дорожке.
Кайли Дженнер в откровенном наряде
instagram/kyliejenner
Тем не менее, Дженнер с грацией кошки прошла перед объективами, с гордостью неся все свои достоинства в блестящей "обертке". Поклонники от такого откровенного наряда пришли в восторг, отметив, что у супермодели восхитительная фигура.
Кайли Дженнер с декольте до пупка
instagram/kyliejenner
"Красавица", "Восхитительная", "Королева", "Обожаю", "Вау", "Грудь", – коротко реагировали фолловеры.
Кайли Дженнер (справа)
instagram/kyliejenner
Как ранее писал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, где позировала абсолютно голой.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!