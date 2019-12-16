Кайли Дженнер чуть не выронила грудь из глубокого декольте: откровенное фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом.

Звезда чуть не выронила грудь из очень глубокого декольте. Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram.

В частности, Кайли пришла на официальное мероприятие в эпатажном черном платье с пайетками. Вырез достигал пупка, а на бедре разрез при резком движении мог бы привести к казусу на красной дорожке.

Кайли Дженнер в откровенном наряде instagram/kyliejenner

Тем не менее, Дженнер с грацией кошки прошла перед объективами, с гордостью неся все свои достоинства в блестящей "обертке". Поклонники от такого откровенного наряда пришли в восторг, отметив, что у супермодели восхитительная фигура.

Кайли Дженнер с декольте до пупка instagram/kyliejenner

"Красавица", "Восхитительная", "Королева", "Обожаю", "Вау", "Грудь", – коротко реагировали фолловеры.

Кайли Дженнер (справа) instagram/kyliejenner

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, где позировала абсолютно голой.

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