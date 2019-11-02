Кайли Дженнер — 24: самые откровенные фото топ-модели

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в воскресенье, 3 ноября, отмечает свой день рождения.

Тай, ей исполняется 24 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Кедалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она начала покорять высокую моду с 13 лет. В 2010 году Кендалл подписала контракт с агентством "Wilhelmina Models" как подростковая модель.

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонстрировала подтянутую "пятую точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в откровенном белье Фото: instagram/kendalljenner

В конце 2010 года Дженнер снялась у фотографа Ника Саглембени. Фотосессия вылилась в скандал из-за откровенных снимков четырнадцатилетней девушки. Но они сделали ее очень известной. В 2011 году Кендалл стала второй моделью, которая украсила обложку "Miss Vogue". Она также снималась для таких известных молодежных изданий: Forever 21, "OK!", "Teen Vogue" и "Seventeen".

Кедалл Дженнер полностью оголилась на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер голая Фото: instagram/kendalljenner

Соблазнительная Кедалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер позирует в одном полотенце Фото: instagram/kendalljenner

Весной 2014 года юная звезда дебютировала на Неделе моды. В Нью-Йорке она демонстрировала новую коллекцию Марка Джейкобса, в Лондоне ее выбрали для показа Giles Deacon, а в Париже Кедалл представляла бренды Givenchy и Chanel.

Кедалл Дженнер засветила голую грудь Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в пикантной фотосессии Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила грудь Фото: instagram/kendalljenner

Голая Кедалл Дженнер в ванной Фото: instagram/kendalljenner

10 ноября 2015 года Кендалл, вместе с Джиджи Хадид дебютировали на юбилейном показе Victoria's Secret, в Нью-Йорке. А в 2016 году Дженнер была признана моделью года по версии влиятельного портала Models.com и возглавила рейтинг самых крутых женщин мира по версии журнала GQ.

Кедалл Дженнер и Джиджи Хадид Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила грудь Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kendalljenner

В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия". А в ноябре она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, по версии журнала Forbes. Доход Дженнер составлял 22 млн долларов.

Кедалл Дженнер в соблазнительном боди Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер засветила интимную часть тела Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в откровенной фотосессии Фото: instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.

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