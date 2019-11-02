Кайли Дженнер — 24: самые откровенные фото топ-модели

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в воскресенье, 3 ноября, отмечает свой день рождения.
Тай, ей исполняется 24 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.
Кедалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она начала покорять высокую моду с 13 лет. В 2010 году Кендалл подписала контракт с агентством "Wilhelmina Models" как подростковая модель.
Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер продемонстрировала подтянутую "пятую точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер в откровенном белье
Фото: instagram/kendalljenner
В конце 2010 года Дженнер снялась у фотографа Ника Саглембени. Фотосессия вылилась в скандал из-за откровенных снимков четырнадцатилетней девушки. Но они сделали ее очень известной. В 2011 году Кендалл стала второй моделью, которая украсила обложку "Miss Vogue". Она также снималась для таких известных молодежных изданий: Forever 21, "OK!", "Teen Vogue" и "Seventeen".
Кедалл Дженнер полностью оголилась на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер голая
Фото: instagram/kendalljenner
Соблазнительная Кедалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер позирует в одном полотенце
Фото: instagram/kendalljenner
Весной 2014 года юная звезда дебютировала на Неделе моды. В Нью-Йорке она демонстрировала новую коллекцию Марка Джейкобса, в Лондоне ее выбрали для показа Giles Deacon, а в Париже Кедалл представляла бренды Givenchy и Chanel.
Кедалл Дженнер засветила голую грудь
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер оголила грудь
Фото: instagram/kendalljenner
Голая Кедалл Дженнер в ванной
Фото: instagram/kendalljenner
10 ноября 2015 года Кендалл, вместе с Джиджи Хадид дебютировали на юбилейном показе Victoria's Secret, в Нью-Йорке. А в 2016 году Дженнер была признана моделью года по версии влиятельного портала Models.com и возглавила рейтинг самых крутых женщин мира по версии журнала GQ.
Кедалл Дженнер и Джиджи Хадид
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер оголила грудь
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия". А в ноябре она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, по версии журнала Forbes. Доход Дженнер составлял 22 млн долларов.
Кедалл Дженнер в соблазнительном боди
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер засветила интимную часть тела
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер в откровенной фотосессии
Фото: instagram/kendalljenner
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.
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