Главная Новости
2 ноября • обновлено в 05:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кайли Дженнер — 24: самые откровенные фото топ-модели

Читать материал на украинском

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в воскресенье, 3 ноября, отмечает свой день рождения.

Тай, ей исполняется 24 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Кедалл Дженнер

Кедалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она начала покорять высокую моду с 13 лет. В 2010 году Кендалл подписала контракт с агентством "Wilhelmina Models" как подростковая модель.

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонстрировала подтянутую "пятую точку"

Кедалл Дженнер продемонстрировала подтянутую "пятую точку"

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в откровенном белье

Кедалл Дженнер в откровенном белье

Фото: instagram/kendalljenner

Новости
Горячо и сексуально: подборка откровенных фото солистки группы KAZKA

В конце 2010 года Дженнер снялась у фотографа Ника Саглембени. Фотосессия вылилась в скандал из-за откровенных снимков четырнадцатилетней девушки. Но они сделали ее очень известной. В 2011 году Кендалл стала второй моделью, которая украсила обложку "Miss Vogue". Она также снималась для таких известных молодежных изданий: Forever 21, "OK!", "Teen Vogue" и "Seventeen".

Кедалл Дженнер полностью оголилась на камеру

Кедалл Дженнер полностью оголилась на камеру

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер голая

Кедалл Дженнер голая

Фото: instagram/kendalljenner

Соблазнительная Кедалл Дженнер

Соблазнительная Кедалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер позирует в одном полотенце

Кедалл Дженнер позирует в одном полотенце

Фото: instagram/kendalljenner

Весной 2014 года юная звезда дебютировала на Неделе моды. В Нью-Йорке она демонстрировала новую коллекцию Марка Джейкобса, в Лондоне ее выбрали для показа Giles Deacon, а в Париже Кедалл представляла бренды Givenchy и Chanel.

Кедалл Дженнер засветила голую грудь

Кедалл Дженнер засветила голую грудь

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в пикантной фотосессии

Кедалл Дженнер в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила грудь

Кедалл Дженнер оголила грудь

Фото: instagram/kendalljenner

Голая Кедалл Дженнер в ванной

Голая Кедалл Дженнер в ванной

Фото: instagram/kendalljenner

10 ноября 2015 года Кендалл, вместе с Джиджи Хадид дебютировали на юбилейном показе Victoria's Secret, в Нью-Йорке. А в 2016 году Дженнер была признана моделью года по версии влиятельного портала Models.com и возглавила рейтинг самых крутых женщин мира по версии журнала GQ.

Кедалл Дженнер и Джиджи Хадид

Кедалл Дженнер и Джиджи Хадид

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Кедалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила грудь

Кедалл Дженнер оголила грудь

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Кедалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kendalljenner

В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия". А в ноябре она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, по версии журнала Forbes. Доход Дженнер составлял 22 млн долларов.

Кедалл Дженнер в соблазнительном боди

Кедалл Дженнер в соблазнительном боди

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер засветила интимную часть тела

Кедалл Дженнер засветила интимную часть тела

Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в откровенной фотосессии

Кедалл Дженнер в откровенной фотосессии

Фото: instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Кендалл Дженнер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel