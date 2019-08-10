Кайли Дженнер - 22: самые сексуальные фото красотки

10 августа свой День рождения отмечает американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Она была участницей телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян" и является основательницей и владелицей компании Kylie Cosmetics.

В 2019 году в возрасте 21-ого года стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые сексуальные фото Дженнер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, легендарный испанский актер и сердцеед Антонио Бандерас 10 августа отмечает 59-ый день рождения. Роковой красавчик Голливуда с годами не сильно изменился, за исключением седины на висках и мимических морщинок, которые только предают ему мужественности.

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