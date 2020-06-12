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12 июня • обновлено в 13:55
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Кафельникова полностью разделась для журнала Elle. Фото 18+

2.1т
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Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, известная модель Алеся Кафельникова снялась в раскованной фотосессии для журнала Elle, в которой показала свои прелести.

Фото были опубликованы в Telegram-канале Super. Сначала мир увидел провокационную обложку глянца, а уже потом были обнародованы откровенные фото из разворота журнала.

На снимках модель позирует топлес и совсем голой.

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Telegram-канал Super

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Telegram-канал Super

Как сообщал OBOZREVATEL, Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.

В начале 2019-го в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".

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Персоны
Евгений Кафельников Алеся Кафельникова
Место
Россия
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