Кафельникова полностью разделась для журнала Elle. Фото 18+

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, известная модель Алеся Кафельникова снялась в раскованной фотосессии для журнала Elle, в которой показала свои прелести.

Фото были опубликованы в Telegram-канале Super. Сначала мир увидел провокационную обложку глянца, а уже потом были обнародованы откровенные фото из разворота журнала.

На снимках модель позирует топлес и совсем голой.

Алеся Кафельникова Telegram-канал Super

Алеся Кафельникова Telegram-канал Super

Как сообщал OBOZREVATEL, Алеся Кафельникова в преддверии Недели моды в Париже разместила снимок, на котором ее лицо закрывают пакетики с разными видами марихуаны.

В начале 2019-го в сети появилось видео, где Алеся с изрезанными руками принимает помощь врачей.

В подписи к ролику указано, что девушка находится в клинике после передозировки наркотиками. Кроме видео есть и фотографии, одна из которых подписана "Хочу умереть".

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