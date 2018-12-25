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''К тебе!'' Лобода заинтриговала поклонников новым фото

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, живущая и работающая в России, заинтриговала поклонников новым фото, обнародованным в соцсетях. На снимке она идет в окружении мужчин в шлемах для мотоцикла.

Фотография была опубликована на странице певицы в Instagram и всего за несколько часов собрала десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев.

"К тебе!" ― подписала снимок Лобода.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram

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Артистка не уточнила, где была сделана фотография, однако комментаторы предположили, что это локация со съемки нового клипа.

к тебе.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Как писал OBOZREVATEL, в декабре Светлану Лободу уличили в обмане. Так, на опубликованном ранее снимке пользователи сети заметили наличие фотошопа, который использовала артистка.

Персона
Светлана Лобода
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