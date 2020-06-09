К Ефремову после ДТП трижды вызывали скорую: его отказались госпитализировать

После смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов пожаловался на плохое самочувствие и трижды вызывал к себе домой скорую помощь.

К медикам обратились близкие артиста. Причем супруга Ефремова сначала отказывалась пускать врачей государственной скорой, мол, к ним приедет частная, пишет Telegram-канал Mash (видео смотрите в конце новости).

Михаил Ефремов пожаловался на плохое самочувствие после ДТП

Михаилу Ефремову отказали в госпитализации, не установив никаких явных проблем со здоровьем. Однако, несмотря на это, машина скорой помощи осталась дежурить возле дома актера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

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