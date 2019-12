В США в аэропорту внезапно умер известный 21-летний рэпер

В США в чикагском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс).

Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ, передает TMZ. В прошлый понедельник Juice Wrld исполнился 21 год.

Согласно сообщениям в СМИ, на место сразу же прилетели медики, которые доставили музыканта в больницу. Однако спасти рэпера не удалось, он скончался.

Последний альбом Juice Wrld "Death Race for Love" вышел в марте этого года. Перед этим появилась его совместная работа с Future "WRLD on Drugs", релиз которой состоялся в октябре прошлого года.

Наиболее известен своими синглами "All Girls Are the Same", "Lucid Dreams" и "Legends", " Wasted ", "Robbery", "Armed and dangerous".

