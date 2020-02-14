"С трудом удавалось бороться": Йовович рассказала о лечении новорожденной дочери

Голливудская актриса Милла Йовович, у новорожденной дочери которой диагностировали тяжелую форму желтухи, поделилась с поклонниками, как сейчас чувствует себя ребенок.

Так, по словам звезды, девочке с трудом удавалось бороться с болезнью. Однако сейчас она уже дома в окружении родных. Об этом Йовович рассказала на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации фото с крохотной Ошин.

Милла Йовович с мужем и новорожденной Ошин Фото: instagram/millajovovich

Милла Йовович с детьми Фото: instagram/millajovovich

Звезда также поделилась, что врачи посоветовали ей дома использовать специальное фотоодеяло с синим излучением для расщепления антител к билирубину в крови младенца.

"К трубке подключен вентилятор, поэтому она не перегревается. Сначала было немного страшно, но теперь я привыкла к нему. Хотелось бы, чтобы солнечного света было достаточно, но из-за несовместимости нашей крови один только солнечный свет ей не поможет", – рассказала Мила.

Новорожденная дочь Миллы Йовович Ошин Фото: instagram/millajovovich

Кроме того, она отметила, что никакие процедуры не могут помешать ей чувствовать себя уютно возле младенца. Йовович наслаждается тем, что может весь день лежать в постели и кормить свою маленькую дочь.

Мила Йовович с новорожденной Ошин Фото: instagram/millajovovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!