Jerry Heil затравили в сети из-за поддержки России на Евровидении: комментарий певицы

Украинская певица Jerry Heil объяснила свой скандальный пост о том, что российская рэйв-группа Little Big может победить на Евровидении-2020.

В частности, на своей странице в Instagram артистка опубликовала новый пост, в котором заявила, что никогда не поддерживала вторжение и действия российской власти.

Jerry Heil Instagram @thejerryheil

"Что вы подумали, когда узнали, что LB будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика – это факт! "Скибиди", какое бы отношение к треку у кого не было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я? Я никогда не поддерживала вторжение и действия российской власти. Два вопроса для подумать: зачем я бы делала это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому. Такой неформатный формат заходит на конкурсе очень часто", – написала Jerry Heil.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

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