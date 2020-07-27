Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики
Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) раскритиковали в сети из-за премьеры лирик-видео к треку "Блогер".
Пользователей разозлило, что артистка впервые исполнила песню на русском языке. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Jerry Heil (смотрите видео в конце новости).
Многие поклонники певицы осудили ее за то, что она запела на русском. По их мнению, таким образом она намеревается завоевать российский рынок.
Другие же отметили, что на украинском языке творчество Jerry Heil звучит более гармонично и интересно. Помимо того, пользователи указали, что новая песня в целом является "бездарной", а саму девушку назвали "беспринципной заробитчанкой".
"Жаль видеть как интересный проект скатился... Ок, если только стиль, но переход на русский ради российского рынка – это жесть. Очередная заробитчанка без принципов..." – разозлились комментаторы.
"Даешь русскоязычное, так держать!" – с сарказмом добавили другие.
"Пофиг на язык, сама работа – отстой, что в музыкальном плане, что в текстовом, что картинка. Видно, что работа частично с под палки и высасывалась с последних сил, вообще не творчески ни капли", – также указали пользователи сети.
Интересно, что в новом треке исполнительница перечисляет имена известных блогеров, среди которых – Настя Ивлеева, Регина Тодоренко и другие. В тексте песни артистка поет, что хотела бы "ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой".
Задумка очень напоминает популярный трек певицы Насти Каменских "Попа, как у Ким", где артистка также перечисляет части тела известных девушек.
Лирик-видео на песню Jerry Heil "Блогер": смотреть онлайн
Смотрите также для сравнения клип NK "Попа. как у Ким":
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где он в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".