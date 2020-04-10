Популярная украинская певица Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком.

Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Jerry Heil Instagram @thejerryheil

Так, на фото Jerry Heil позирует обнаженной в постели. Голое тело знаменитость прикрыла одеялом. В подписи к снимку звезда призналась, что сделала этот кадр ногой.

В комментариях поклонники восхитились пикантной фотографией певицы.

"Ты идеальна. Это невероятно красивое фото", "Какое красивое фото", "Вау", "Обожаю домашние фотографии", "Очень круто", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Jerry Heil продемонстрировала соблазнительную фигуру в белье.

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