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10 апреля • обновлено в 14:09
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Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья

2.7т
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Популярная украинская певица Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком.

Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Jerry Heil

Jerry Heil

Instagram @thejerryheil

Так, на фото Jerry Heil позирует обнаженной в постели. Голое тело знаменитость прикрыла одеялом. В подписи к снимку звезда призналась, что сделала этот кадр ногой.

В комментариях поклонники восхитились пикантной фотографией певицы.

"Ты идеальна. Это невероятно красивое фото", "Какое красивое фото", "Вау", "Обожаю домашние фотографии", "Очень круто", – писали пользователи.

Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья
Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья
Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья
Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья
Jerry Heil поразила сеть пикантным фото в кровати без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Jerry Heil продемонстрировала соблазнительную фигуру в белье.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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