Популярная украинская певица Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком.
Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Jerry Heil
Instagram @thejerryheil
Так, на фото Jerry Heil позирует обнаженной в постели. Голое тело знаменитость прикрыла одеялом. В подписи к снимку звезда призналась, что сделала этот кадр ногой.
В комментариях поклонники восхитились пикантной фотографией певицы.
"Ты идеальна. Это невероятно красивое фото", "Какое красивое фото", "Вау", "Обожаю домашние фотографии", "Очень круто", – писали пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Jerry Heil продемонстрировала соблазнительную фигуру в белье.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!