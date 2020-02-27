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27 февраля • обновлено в 03:26
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Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото

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Популярная певица и финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном белье лимонного цвета, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Jerry Heil

Jerry Heil

Фото: instagram/thejerryheil

"На той съемке мне так важно было не строить из себя секси-кошечку, и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть..." – написала Jerry Heil.

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Jerry Heil в откровенном белье

Jerry Heil в откровенном белье

Фото: instagram/thejerryheil

Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото
Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото
Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото
Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Jerry Heil, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Jerry Heil в пикантной фотосессии

Jerry Heil в пикантной фотосессии

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil сексуально позирует на камеру

Jerry Heil сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/thejerryheil

Соблазнительная Jerry Heil

Соблазнительная Jerry Heil

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil голая в постели

Jerry Heil голая в постели

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil в откровенном белье

Jerry Heil в откровенном белье

Фото: instagram/thejerryheil

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья устроила горячую фотосессию в белье.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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