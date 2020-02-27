Jerry Heil показала фигуру в белье: пикантное фото

Популярная певица и финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном белье лимонного цвета, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Jerry Heil
Фото: instagram/thejerryheil
"На той съемке мне так важно было не строить из себя секси-кошечку, и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть..." – написала Jerry Heil.
Jerry Heil в откровенном белье
Фото: instagram/thejerryheil
Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Jerry Heil, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Jerry Heil в пикантной фотосессии
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/thejerryheil
Соблазнительная Jerry Heil
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil голая в постели
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil в откровенном белье
Фото: instagram/thejerryheil
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья устроила горячую фотосессию в белье.
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