Jerry Heil подала в суд на певца из-за пошлой песни о себе: подробности скандала

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".

Исполнительница отметила, что трек наносит ущерб ее чести и достоинству. О своем решении подать иск в суд певица сообщила в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все началось с того, что 2-го июля FAYNYY выпустил дебютный альбом Hameleon, в который вошла песня "Не Яна". В тексте автор сначала рассказывает о Jerry Heil, а потом поет что хочет ее "тр*хнуть" и отвезти на Бали.

Певец FAYNYY Instagram @faynyy

Малоизвестного исполнителя сразу же захейтилы пользователи YouTube, где он опубликовал скандальную композицию. Поэтому 3-го июля он написал пост с извинениями, где признался, что не хотел обидеть Jerry Heil.

"Замените слово "тр*хну" на "поцелую", и вы получите милую, наивную песню, которая ничем не отличается от другой попсы. Надеюсь, вы уловили мой любовный месендж", – добавил FAYNYY.

FAYNYY извинился перед Jerry Heil Скриншот

6-го июля певица написала пост, где назвала трек примитивным. Также она добавила, что ее "максимально смущает все в артисте: и его маниакальная "любовь к моей музыке", и вид персонажа".

"Я игнорила исполнителя, там хайп ради хайпа! Я спокойно игнорила бы дальше, если бы незнакомые люди не завалили мне комменты и директ сообщениями "вау, какой интересен тречок выпустил Файный! Он о тебе, кстати!" – отметила артистка.

Jerry Heil возмутил трек "Не Яна" Скриншот

Чтобы достичь большей популярности, FAYNYY решил рекламировать на трек на различных площадках. После этого исполнитель записал сториз в Instagram, что напишет еще таких песен, если Jerry Heil будет продолжать его игнорировать.

"Он спел то, что написал. Это не прямой эфир – на создание трека у человека идет время, и его достаточно, чтобы понять слова, которые выполняешь. Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, и, к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", – подчеркнула певица.

Jerry Heil добавила, что по процедуре, перед подачей иска она должна проинформировать артиста о своих намерениях. В сообщении-требовании девушка попросила удалить трек из всех платформ и снять видео-извинение.

Сообщение-требование Jerry Heil к исполнителю FAYNYY Instagram Jerry Heil

Отметим, что на данный момент на YouTube-канале исполнителя FAYNYY песня "Не Яна" уже удалена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil выпустила клип на новую песню под названием Chewing.