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Jerry Heil подала в суд на певца из-за пошлой песни о себе: подробности скандала

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Jerry Heil подала в суд на певца из-за пошлой песни о себе: подробности скандала

Jerry Heil подала в суд на певца FAYNYY.

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".

Исполнительница отметила, что трек наносит ущерб ее чести и достоинству. О своем решении подать иск в суд певица сообщила в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все началось с того, что 2-го июля FAYNYY выпустил дебютный альбом Hameleon, в который вошла песня "Не Яна". В тексте автор сначала рассказывает о Jerry Heil, а потом поет что хочет ее "тр*хнуть" и отвезти на Бали.

Певец FAYNYY

Певец FAYNYY Instagram @faynyy

Малоизвестного исполнителя сразу же захейтилы пользователи YouTube, где он опубликовал скандальную композицию. Поэтому 3-го июля он написал пост с извинениями, где признался, что не хотел обидеть Jerry Heil.

"Замените слово "тр*хну" на "поцелую", и вы получите милую, наивную песню, которая ничем не отличается от другой попсы. Надеюсь, вы уловили мой любовный месендж", – добавил FAYNYY.

FAYNYY извинился перед Jerry Heil

FAYNYY извинился перед Jerry Heil Скриншот

6-го июля певица написала пост, где назвала трек примитивным. Также она добавила, что ее "максимально смущает все в артисте: и его маниакальная "любовь к моей музыке", и вид персонажа".

"Я игнорила исполнителя, там хайп ради хайпа! Я спокойно игнорила бы дальше, если бы незнакомые люди не завалили мне комменты и директ сообщениями "вау, какой интересен тречок выпустил Файный! Он о тебе, кстати!" – отметила артистка.

Jerry Heil возмутил трек "Не Яна"

Jerry Heil возмутил трек "Не Яна" Скриншот

Чтобы достичь большей популярности, FAYNYY решил рекламировать на трек на различных площадках. После этого исполнитель записал сториз в Instagram, что напишет еще таких песен, если Jerry Heil будет продолжать его игнорировать.

"Он спел то, что написал. Это не прямой эфир – на создание трека у человека идет время, и его достаточно, чтобы понять слова, которые выполняешь. Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, и, к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", – подчеркнула певица.

Jerry Heil добавила, что по процедуре, перед подачей иска она должна проинформировать артиста о своих намерениях. В сообщении-требовании девушка попросила удалить трек из всех платформ и снять видео-извинение.

Сообщение-требование Jerry Heil к исполнителю FAYNYY

Сообщение-требование Jerry Heil к исполнителю FAYNYY Instagram Jerry Heil

Отметим, что на данный момент на YouTube-канале исполнителя FAYNYY песня "Не Яна" уже удалена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil выпустила клип на новую песню под названием Chewing.

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