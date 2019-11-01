Jah Khalib презентовал новый альбом

Известный казахский исполнитель, автор песен Бахтияр Мамедов, более известный, как Jah Khalib выпустил новую пластинку, которая получила название "Выход в свет".
В нее вошли 14 треков, в том числе фиты с известными артистами: с Maruv, Kyivstoner, Олегом Грузом и Джамалом.
wikipedia.org
Помимо этого, артист опубликовал и клип на песню "Джадуа"
Отметим, что артист записал совместную композицию с украинской певицей Джамалой.
"Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", - описала песню Джамала.
Ура, она тут! Слушайте нашу новую песню с @JahKhalib — Кохаю. Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти всё на своем пути. Обнимаю. Тегайте в комментариях тех, кому бы вы хотели сказать слова этой песни. Иллюстрация: @denisdidkivskyi Cлушайте на стриминговых платформах: @applemusic @googleplaymusic @spotify #Jamala #JahKhalib #Кохаю #applemusic #googleplaymusic #spotify
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа "Бумбокс" выпустила новый альбом "Таємний код: Рубікон". Пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал