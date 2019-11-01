Jah Khalib презентовал новый альбом

Известный казахский исполнитель, автор песен Бахтияр Мамедов, более известный, как Jah Khalib выпустил новую пластинку, которая получила название "Выход в свет".

В нее вошли 14 треков, в том числе фиты с известными артистами: с Maruv, Kyivstoner, Олегом Грузом и Джамалом.

wikipedia.org

Помимо этого, артист опубликовал и клип на песню "Джадуа"

Отметим, что артист записал совместную композицию с украинской певицей Джамалой.

"Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", - описала песню Джамала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа "Бумбокс" выпустила новый альбом "Таємний код: Рубікон". Пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.

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