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1 ноября • обновлено в 17:34
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Jah Khalib отыграет масштабный концерт в Киеве

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Популярный казахский исполнитель Jah Khalib сыграет большой сольный концерт в Киеве, на котором он представит свой новый альбом "Выход в свет".

Мероприятие состоится 8 ноября в столичном Дворце спорта.

Jah Khalib

Jah Khalib

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Концерт-шоу будет продолжением масштабного турне, в рамках которого артист презентует новый альбом и исполнит лучшие хиты из своего творчества.

На днях артист презентовал новый клип на песню "Джадуа".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Бахтияр Мамедов, более известный, как Jah Khalib выпустил новую пластинку, которая получила название "Выход в свет".

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